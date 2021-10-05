【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由阿布達比主權財富基金支持的全球第三大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）在擴大投資其美國的製造基地後，已準備在美國發行股票上市。

　格羅方德周一在送交美國證券交易委員會的招股說明書上表示，阿拉伯聯合大公國政府投資基金穆巴達拉（Mubadala）將讓格羅方德在那斯達克上市，並在上市後繼續持有格羅方德的實質掌控權。

　穆巴達拉投資公司目前持有格羅方德100%股權。

僅次於台積電和三星電子，格羅方德是全球第三大晶圓代工廠，目前在美國擁有三座廠（兩座在紐約州，一座在佛蒙特州），另外在德國和新加坡各有一座廠。其位於紐約州East Fishkill的晶片廠在2019年由安森美半導體（ON Semiconductor）收購，明年起將從格羅方德的帳簿移出。

　今年4月格羅方德將總部從加州聖克拉拉（Santa Clara）遷至紐約州的馬爾他（Malta），其執行長Tom Caulfield當時表示，該公司計畫2021年將投資晶片廠14億美元，明年投資規模可能再提高1倍。

　該公司在招股說明書中表示，儘管供需失衡的情況料將在中期獲得改善，但半導體業需要大舉擴大投資才能跟上需求，預計未來8到10年整體產業營收入將翻升1倍。

　格羅方德去年營收下滑17%，為48.5億美元，但稱營收銳減主要因為兩個原因，其一是該公司剝離了一個在2019年帶來3.91億美元營收的業務。此外，該公司改變與大多數客戶的合約條款，調整了認列營收的方式和時間。

　今年上半年，格羅方德營收年增13%，為略逾30億美元。上半年毛利率達到近11%，扭轉去年同期的負值。上半年淨損從去年的5.34億美元縮小至3.01億美元。

(時報資訊)

#格羅方德 #晶圓代工廠

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