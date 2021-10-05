社群媒體臉書（Facebook）、Instagram等昨（4）日深夜全球大當機，過了6小時後才慢慢恢復，專家痛批是「史詩級」當機。臉書當機不僅讓用戶崩潰，連帶也害到自己的員工，員工通報無法識別身份進入公司，公司內部系統無法運作，收發郵件、開會都成問題。

臉書、IG、WhatsApp等社群媒體昨日深夜11時40分左右大當機，讓全球用戶哀嚎，美聯社報導，網路監測公司Kentik分析師馬都里（Doug Madory）形容，這次臉書全球大當機是「史詩級」，因為6月導致許多網站關閉的全球網路當機，1小時內便陸續恢復正常，這次卻拖了超過6小時。

臉書當機也讓員工工作陷入混亂。《紐約時報》（New York Times）報導，根據臉書集團的內部備忘錄，此次當機也導致臉書內部系統及工具運作停擺，包括安全系統、行事曆、安排日程的工具都受到影響。

員工抱怨他們無法透過工作用手機撥打電話，也無法收到公司外部人員寄來的電子郵件。臉書的內部通訊平台也癱瘓，部份員工因此轉而使用領英（LinkedIn）、雲端視訊會議軟體Zoom等通訊平台。

雖然目前多數臉書員工仍採取遠距上班的模式，不過部份已經回公司上班的員工表示，公司的電子身份識別系統也當機，導致他們無法進入公司，或是使用會議室開會。

(時報資訊)