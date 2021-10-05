南韓人氣女團TWICE中來自台灣的周子瑜，因亮麗的外表與清新的氣質，受到全球粉絲的喜愛，就連媽媽所經營的咖啡廳也因此吸引大批粉絲的朝聖。不過，近日卻傳出咖啡廳房東有意將店面售出，且開價高達1.28億，讓當地民眾相當驚訝。

子瑜媽媽所經營的咖啡廳「首璽咖啡」，裡面擺設相當多的TWICE周邊商品、專輯，以及子瑜的相關物品，隨著TWICE的人氣在全球飆漲，也吸引不少喜愛她們的粉絲前來朝聖，加上地點位於台南市東區精華地段，室內空間寬敞、舒適，也有提供包廂可以使用，因此除了粉絲以外，也是許多當地民眾聚餐、約會的首選。

不過，近日卻傳出咖啡廳房東有意將房子出售的消息，甚至已在房仲網站上看到相關資訊，不僅文字中寫著「東區精華地段店面稀有釋出」，圖片更附上首璽咖啡的外觀照，開價高達1.28億元，換算單坪價格約78.8萬元，讓不少人看了瞋目結舌。

根據《ETtoday新聞雲》報導，內政部實價登錄的網站中顯示，台南東區還有不少待售的「億元店面」，而今年裕農路成交的店面總價最高大約2250萬元，坪數雖不比首璽咖啡大，但若以價格換算，坪數即使與首璽咖啡一樣大，總價也大約落在5000萬左右，首璽咖啡的開價卻是「2倍以上」，若是成功售出，將創下當地中古屋最高售價紀錄。

另外，首璽咖啡廳目前仍持續營業中，將來即使店面成功售出，也會基於「買賣不破租賃」的原則持續營運，因此粉絲不用太過擔心。

(時報資訊)