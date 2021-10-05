半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest）與半導體產業生態系全面性資料解決方案頂尖供應商PDF Solutions自2020年7月宣布結盟後，今日首度發表強強聯手開發之作。最新愛德萬測試雲端解決方案（Advantest Cloud Solutions，簡稱ACS）由PDF Exensio解決方案支援之動態參數測試（Dynamic Parametric Test，簡稱DPT），已獲一家大型整合元件廠（IDM）青睞採用。ACS為高安全性單一可擴充資料平台，創造出開放的解決方案生態系，幫助客戶因應智慧製造時代最迫切的挑戰。

此最新解決方案結合了PDF Solutions Exensio資料分析產品組合與愛德萬測試V93000參數測試系統，最新ACS DPT解決方案專為優化V93000測試平台之參數測試而設計，強調即時效能及最低人為介入。ACS DPT之測試流程設計成可動態調整以便提升測試覆蓋率、加強異常量測的特性分析（characterization），並能更有效率地蒐集額外資料，支援根本原因辨識和下游分析。

在現今典型的測試流程中，一般會使用靜態測試程式來評估數片晶圓，爾後蒐集到的數據會被儲存起來。而在產品工程師分析數據的期間，受測晶圓則暫時先收進庫藏，一旦發現任何異常，則部分晶圓便必須用調整過後的測試程式再重新評估，然而如果必要的參數測試機已經在使用中，就可能耽誤到問題晶圓的重測。這一連串步驟環環相扣，可能需要花費數日才能完成，不僅推高整體測試成本，也延遲了產品上市時間。

ACS DPT致力於精簡上述流程，關鍵在於讓使用者於初始測試階段就自行決定晶圓狀況，蒐集到的數據幾乎能立即分析，使測試過程得以即時微調。有了ACS協助改善測試方法，減少重測的需求，也節省了產品工程師寶貴的時間與精力。

愛德萬測試科技與策略副總Keith Schaub表示，透過整合PDF Solutions Exensio優越的資料分析技術，與愛德萬測試有口皆碑的V93000參數測試系統，我們協助客戶提升解決問題的能力。我相信ACS DPT將能幫助客戶進一步精進產品品質、提高生產良率與成本效率。

PDF Solutions共同創辦人暨產品與解決方案執行副總裁Kimon Michaels也指出，我們與愛德萬測試結盟的目標之一，就是擴大先進分析應用，並透過與測試端更緊密的整合，催生更有價值的系統與解決方案。Exensio強大的分析能力正是為支援ACS DPT而打造，盼大幅縮短客戶取得數據的時間，並加速測試作業期間的根本原因分析，最終為使用者省下大量時間與金錢。

(時報資訊)