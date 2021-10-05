美國有線電視新聞網(CNN)報導，印度法院4日裁定，每位因新冠肺炎而逝世的患者，政府將補償其家屬670美元(約新台幣18843元)，以做為近親離世的補貼。由於截至4日上午，印度新冠肺炎死亡人數已達448997例，加上法院裁定即使因確診而想不開並尋短的死者也做數，意味著印度政府光補償金就會花破3億美元(約新台幣84.37億元)。

經過一系列聽證會後，內政部9月提出補償方案，將補貼所有新冠肺炎受害者的家屬；即使聽到自己確診受不了打擊而輕生的人，也納入補償範圍。

印度最高法院表示，診斷後30天內死亡的受害者，以及在醫院接受治療超過30天後去世的人，都符合補助的資格。此外，即使個人的死亡證明為將新冠肺炎列為死因，印度各地方政府也不能拒絕賠償。

提出補助申請的訴願人班薩爾(Gaurav Bansal)表示，如果遇到爭議案件，申訴補償委員會會查核逝世者的紀錄，並於30日內撥打電話確認。他強調，判決書上寫明，患者住院與診療的醫療院所，必須向死者家屬提供所有必要的醫療證明。這是法律明定，而不是慈善事業，是申請補償者的合法權利。

報導指出，印度政府已派出委員會協助家屬處理相關問題。死者近親因此可請求補助，即使未來因新冠肺炎而死的患者家屬，也能申請補償。

(時報資訊)