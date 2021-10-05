【時報-台北電】美股昨在通膨疑慮升溫下，四大指數齊挫，科技股成重災區，那指、費半指數雙雙跌逾2%，台股ADR亦全面收黑，惟恒大ADR受惠傳出中資地產股合生創展有意買下恒大物業約51%的股份，股價大漲10.38%；今早美股期指續偏空，日韓股市跟跌逾2%。台股周一掃到恆大風暴颱風尾，在外資連五賣之下，由航運股領跌、一度跌破16400關，今早再遇美股重挫，且國內9月PMI下滑4.3至57.8，疫情降溫利多直接遭無視，三大期指全面開低，10月台指期開盤下跌121點、為16240點，隨後大盤開低46.08點、為16362.27點。在權值大軍一片綠油油之下，大盤跌點快速下殺近250點，摜破前波低點16248，直接退守16100關，下探年線支撐。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在562元、矽力-KY(6415)開低為3,870元、信驊(5274)開高在2,330元、大立光(3008)開低在2,120元、鴻海(2317)開低在102元、聯發科(2454)開低為872元、聯電(2303)開低在58.7元。

美股周一由空頭掌局，收盤道指跌323.54點，或0.94%，收34,002.92點；那指跌311.21點，或2.14%，收14,255.49點；標普500指數跌56.58點；或1.3%，收4,300.46點；費半指數跌81.1點，或2.49%，收3,180.1點；個股方面，石油公司AmplifyEnergy幾乎腰斬、收跌43.87%，蘋果跌2.46%、臉書跌4.89%、Alphabet跌2.11%、亞馬遜跌2.85%、微軟跌2.07%、Visa跌2.49%、默克漲2.09%、英特爾跌0.72%、AMD跌2.06%、應用材料跌3.04%、美光跌0.52%、NVIDIA跌4.87%；台積電ADR跌2.28%、日月光ADR跌7.48%、聯電ADR跌5.40%、中華電信ADR跌0.03%。

台股周一收跌162.54點、為16408.35點，總成交值縮減至2995.41億元；籌碼面，今日外資連續第五日賣超、賣超31.11億元，投信買超11.34億元，自營商賣超24.38億元，三大法人賣超44.15億元。

分析師指出，台股目前維持在月、季線下弱勢整理，恐有回測萬六點年線關卡的危機，此外，融資斷頭賣壓大增，恐有多殺多賣壓待消化，投資人不宜搶短。另，分析師表示，本土疫情降溫，市場看好「解封受惠股」第四季營運動能增溫，且電子股「殺聲隆隆」，資金無處可躲，可能轉入內需族群「避風頭」，可多留意。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意