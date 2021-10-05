時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/05

黃金 1766.06

白銀 22.56

白金 961.26

鈀金 1899.40

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴金屬

重要商品行情

（更新：2021/10/05）
紐約近月RBOB汽油
2.3085 +0.06
日本近月RSS3橡膠
193.90 -3.40
紐約近月天然氣
5.766 +0.15
紐約近月黃金
1767.6 +9.20
芝加哥近月黃豆
1235.75 -10.75
芝加哥近月玉米
540.75 -0.75
倫敦三個月期銅
9250.50 +122.50
紐約近月棉花
106.93 +0.40
倫敦三個月期鎳
17924.00 -47.00
紐約近月輕質原油
77.62 +1.74
BDI綜合指數
5267 +65.00
倫敦近月布蘭特
81.26 +1.98

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