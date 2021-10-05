【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數196.08點，跌0.57點；總計91家漲、401家跌、79家持平；委買818004張、委賣174710張；總成交值3.51億元。

(時報資訊)

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