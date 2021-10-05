【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16362.27點，跌46.08點；總計87家漲、616家跌、107家持平；委買3971917張、委賣1458672張；總成交值41.85億元。

(時報資訊)

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