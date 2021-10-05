時報-商情早報

1.避險需求增，紐約期金連漲3日。

2.LME：10/04期銅收9250.50美元/公噸，漲122.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.74美元，每桶為77.62美元。

4.西德州原油上漲1.67美元，每桶為77.68美元。

5.10/04BDI運費指數為5267.00。

6.10/04SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲3.20美分。

7.NYCE：10月棉花漲0.40美分，每磅為106.93美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌2.90美元，每公噸為322.10美元。

9.10/04TRJ-CRB上漲2.70，為233.08。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)04日收盤均價2.59美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，紐約期金連漲3日；因美元走軟，減少黃金持貨成本，加上中國於黃金周假期頻繁出動解放軍擾台，使兩岸關係緊張，提振黃金避險需求，支撐期金價格上揚，為連續3個交易日上漲，而白金和鈀金皆跌逾1%；周一(10/4)收盤報價，12月黃金漲9.2美元，報每盎司1767.6美元，12月白銀漲0.1美元，1月白金跌12美元，12月鈀金跌28.7美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應短缺，期鋁漲近13年高點；因全球主要生產國中國，在能耗雙控電力限制及碳排放標準提高下，對冶煉等高汙染行業實施生產限制，影響產能導致嚴重供應短缺，致倫敦(LME)周一(10/4)期鋁上漲，逼近13年來的高點。終場周一期鋁上漲59美元；期錫上漲615美元；期鎳下跌47美元；期鋅上漲33.5美元；期銅上漲122.5美元；期鉛上漲7.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-產量政策不變，周一歐美原油期貨漲逾2%；據國際能源署(IEA)報告指出，當前全球能源需求已超越新冠疫情前的水準；此外，儘管一些國家要求加大產量，但石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)本周會議結果表示，將維持今年7月提出的增產40萬桶/日產量政策，激勵油價收漲；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲 美元，漲幅2.3%，報77.62美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲 美元，漲幅2.5%，報81.26美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求推動，周一BDI指數續揚1.3%；受中國港口擁堵、煤炭及鐵礦石貿易量提升，令海岬型船運價增加逾1800美元，緩解巴拿馬型船運價小跌所帶來的損失，促使波羅的海乾散貨BDI指數續揚，維持在近13年以來高點；其中最新報價BDI指數上漲65點，收5267點，漲幅1.3%；BCI指數上漲223點，收9289點，漲幅2.5%；BPI指數下跌31點，收作3961點，跌幅0.8%；BSI指數下跌2點，收作3381點，跌幅0.06%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟低迷擔憂重燃，周一日本天然橡膠期貨續跌，因中國恆大財務危機的擔憂再起，抵消市場對日本新任首相岸田文雄刺激經濟的希望，賣壓持續出籠，致膠價進一步回跌；大阪OSE交易所指標3期貨跌1.4%，報每公斤207.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲1.8%，報每公斤181美分，上海期貨交易所適逢中國國慶假期10/1-10/7休市。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨連三跌，並跌至 9個半月以來的最低點，因政府報告顯示國內供應大於預期的持續壓力，小麥因技術性買盤而堅挺，且漲至 8 月中旬以來的最高水平，玉米期貨在交易清淡持平後小幅收低，終場11月大豆跌10.75美分，報1235.75美分， 12月玉米跌0.75美分，報540.75美分，12月小麥漲1.25美分，報756.5美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走軟，周一紐約棉花期貨止跌回升；受惠美元疲軟，以及中國需求強勁，美出口銷售報告顯示，近一期出口較前4周平均水平高92%，主要來自中國採購，亦激勵買盤進場，支撐棉價止跌反彈，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.4%，報每磅106.93美分，12月棉花期貨漲0.4%，收盤每磅106.93美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走弱，買氣持續轉淡，需求斷斷續續，買家問價動作有所減少，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.28%，報3.858美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.08%，報2.589美元；快閃記憶體部份，需求動能較不連續，市場報價稍有回落，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04，報價為2.473美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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