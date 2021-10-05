【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國公債殖利率持續攀升再度引爆大型科技股和其他成長型股票的拋售賣壓，以及投資人對美國政府的債務危機越來越感到擔憂，周一華爾街股市大跌，以科技股為主的那斯達克指數更重挫逾2%。

美國公債殖利率上揚，投資人擔心國會仍無法就提高或凍結舉債上限達成協議，並觀望本周末公布的9月就業數據，這可能促使聯準會啟動縮表。

近來公布的數據顯示，美國消費者支出增加、工廠活動加速擴張及通膨居高不下，使投資人加碼押注聯準會可能比預期提前收緊寬鬆貨幣政策。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）提出警告表示，通膨可能維持在高點一段時間，此番發言加劇市場的恐慌氣氛。

拜登總統表示，美國將在短短兩周內面臨歷史性的違約風險，他無法保證政府不會倒債，除非共和黨與民主黨合作，投票支持提高舉債上限。

周一收盤，道瓊工業平均指數跌323.54點或0.94%，為34,002.92點。標普500指數跌56.58點或1.30%，為4,300.46點。那斯達克綜合指數跌311.21點或2.14%，為14,255.49點。

標普500指數和那斯達克指數創下7月以來收盤新低。與9月2日創下的歷史高點相比，標普500指數目前已經下跌約5%，但包括蘋果在內，超過一半成份股與52周高點相比已經下跌10%或更多，意味著進入修正區，而其中71檔個股跌幅更已超過20%。

標普500指數11大類股僅能源股、公用事業股及地產股收高，其中以能源股漲1.63%表現最佳，其次為公用事業股漲1.38%。

石油輸出國組織（OPEC）和其減產盟友同意維持緩步增產的計畫，原油價格大漲，帶動能源股走高。

受債息升高衝擊，蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet等四家美股市值最高的公司，均大跌逾2%。

特斯拉上季交車創新高，股價逆勢收漲0.8%。

根據當機追蹤網站Downdetector.com，市值排名第五的臉書大跌近5%。臉書先是遭前員工爆料將公司獲利置於公眾利益之上，默許其社群平台散布仇恨言論與假消息，後又發生臉書、Instagram、WhatsApp大規模當機。

Cresset Wealth Advisors投資長Jack Ablin表示，對於大型科技公司而言，這是中短期的事，是修正過程的一部分。基於央行政策，利率顯然過低，而現在投資人預期這些政策會逐漸退場，利率將接近其實際價值。

默沙東（Merck & Co）繼上周五大漲後，周一再漲2.1%。該公司宣布臨床試驗證實其研發的新冠肺炎口服新藥「Molnupiravir」能大幅降低重症住院和死亡風險。受此影響，疫苖製造商莫德納再跌4.5%，諾瓦瓦克斯（Novavax Inc）跌1.83%。

(時報資訊)