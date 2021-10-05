【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211004)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
台積電(2330) 鴻海(2317) 晟德(4123) 誠美材(4960) 開發金(2883)
新鉅科(3630) 兆豐金(2886) 緯創(3231) 技嘉(2376) 聯強(2347)
美時(1795) 大成鋼(2027) 群聯(8299) 永豐餘(1907) 正隆(1904)
環球晶(6488) 台燿(6274) 華容(5328)
2.連續賣超四日的股票：
宏碁(2353) 佳世達(2352) 福邦證(6026) 康和證(6016) 長華*(8070)
大聯大(3702) 聯發科(2454) 國喬(1312) 京元電子(2449)
3.連續賣超三日的股票：
統一(1216) 金居(8358) 漢磊(3707) 永豐金(2890) 中壽(2823)
仁寶(2324) 新纖(1409) 南紡(1440) 國產(2504) 台橡(2103)
台光電(2383) 東浦(3290) 晶采(8049) 光寶科(2301) 朋程(8255)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 網家(8044) 元大金(2885) 由田(3455) 聯電(2303)
宏達電(2498) 工信(5521) 宜特(3289) 正德(2641) 恩德(1528)
亞昕(5213) 立端(6245) 高技(5439) 上緯投控(3708) 中天(4128)
台達化(1309) 達方(8163) 欣陸(3703) 三商壽(2867) 群益證(6005)
金寶(2312) 上銀(2049) 超豐(2441) 力成(6239) 瑞軒(2489)
愛之味(1217) 統一實(9907) 宏全(9939) 龍巖(5530) 華新(1605)
台苯(1310) 聯成(1313) 和桐(1714) 中石化(1314) 台聚(1304)
東鹼(1708) 力鵬(1447) 華航(2610) 台船(2208) 東和鋼鐵(2006)
允強(2034) 國際中橡(2104) 建大(2106) 廣積(8050) 農林(2913)
中工(2515) 力麒(5512) 茂迪(6244) 揚智(3041) 世界(5347)
伍豐(8076) 穩懋(3105) 新麥(1580) 益登(3048) 燦坤(2430)
合勤控(3704) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958) 美食-KY(2723) 金麗-KY(8429)
東隆興(4401) 至上(8112) 國統(8936) 單井(3490) 擎亞(8096)
浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 富喬(1815) 律勝(3354) 凱崴(5498)
南電(8046) 岳豐(6220) 台達電(2308) 沛波(6248) 一詮(2486)
濱川(1569) 和鑫(3049) 達運(6120) 光聯(5315) 凌巨(8105)
泰谷(3339) 光洋科(1785) 中環(2323) 錸德(2349) 廣明(6188)
雷科(6207) 佳邦(6284) 蜜望實(8043) 雙鴻(3324) 希華(2484)
順達(3211) 加百裕(3323) 松翰(5471)
5.轉買為賣的股票：
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 友達(2409) 群創(3481) 日月光投控(3711)
鈊象(3293) 精確(3162) 振曜(6143) 建漢(3062) 精華(1565)
旺宏(2337) 華夏(1305) 東聯(1710) 亞聚(1308) 力麗(1444)
中纖(1718) 長榮航(2618) 頎邦(6147) 景碩(3189) 義隆(2458)
偉詮電(2436) 立凱-KY(5227) 光環(3234) 萬泰科(6190) 廣運(6125)
奇鋐(3017) 元山(6275) 安碁(6174) 晶焱(6411) 台康生技(6589)
高端疫苗(6547) 安集(6477) 長科*(6548) 宏泰(1612)
6.賣超前20名：
金融股：
開發金(2883)
電子股：
友達(2409) 聯電(2303) 鴻海(2317) 日月光投控(3711) 台積電(2330)
宏碁(2353) 中環(2323) 旺宏(2337) 緯創(3231)
傳產股：
中鋼(2002) 華航(2610) 長榮航(2618) 中石化(1314) 國喬(1312)
南紡(1440) 大成鋼(2027) 中纖(1718) 亞聚(1308) 力鵬(1447)
(時報資訊)