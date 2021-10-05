【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211004)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台驊投控(2636) 精成科(6191) 鴻準(2354)
2.連續買超四日的股票：
台塑(1301) 東森(2614) 譜瑞-KY(4966) 宏齊(6168)
3.連續買超三日的股票：
上曜(1316) 宏遠證(6015) 中菲行(5609) 友訊(2332) 合晶(6182)
欣銓(3264) 華泰(2329) 泰博(4736) 聯茂(6213) 佰鴻(3031)
強茂(2481) 普誠(6129) 十銓(4967)
4.連續買超二日的股票：
東捷(8064) 晶宏(3141) 台揚(2314) 光頡(3624) 創惟(6104)
凌陽(2401) 大同(2371) 味全(1201) 橘子(6180) 智冠(5478)
宏盛(2534) 基泰(2538) 智原(3035) 智邦(2345) 新唐(4919)
南茂(8150) 台玻(1802) 新美齊(2442) 泰鼎-KY(4927) 金像電(2368)
中探針(6217) 信音(6126) 宣德(5457) 錦明(3230) 元太(8069)
華興(6164) 先進光(3362) 立敦(6175) 萬潤(6187) 天鈺(4961)
驊訊(6237) 威健(3033)
5.轉賣為買的股票：
和碩(4938) 中華電(2412) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
南亞(1303) 潤泰新(9945) 台泥(1101) 精技(2414) 建錩(5014)
大江(8436) 永捷(4714) 大國鋼(8415) 如興(4414) 新光鋼(2031)
富強鑫(6603) 第一銅(2009) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880)
台新金(2887) 彰銀(2801) 新光金(2888) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
台中銀(2812) 日盛金(5820) 遠傳(4904) 廣達(2382) 英業達(2356)
神達(3706) 宏捷科(8086) 精英(2331) 裕隆(2201) 中華(2204)
同致(3552) 台化(1326) 台勝科(3532) 長榮(2603) 陽明(2609)
裕民(2606) 萬海(2615) 榮運(2607) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)
四維航(5608) 台航(2617) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
官田鋼(2017) 中美晶(5483) 類比科(3438) 晶豪科(3006) 南亞科(2408)
榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351) 榮成(1909)
東洋(4105) 精材(3374) 南帝(2108) 同欣電(6271) 華東(8110)
德宏(5475) 霖宏(5464) 精星(8183) 華通(2313) 建榮(5340)
飛宏(2457) 耀勝(3207) 鼎元(2426) 光鼎(6226) 久元(6261)
廣宇(2328) 九豪(6127) 致振(3466) 力致(3483) 晶技(3042)
台嘉碩(3221) 台半(5425) 系統電(5309) 太景*-KY(4157) 熱映(3373)
禾瑞亞(3556) 海光(2038) 富采(3714) 志信(2611) 運錩(2069)
燁興(2007)
6.買超前20名：
金融股：
台新金(2887) 合庫金(5880)
電子股：
晶豪科(3006) 華邦電(2344) 敦泰(3545) 晶技(3042) 凌陽(2401)
英業達(2356) 鴻準(2354) 彩晶(6116)
傳產股：
中鴻(2014) 萬海(2615) 東森(2614) 台玻(1802) 長榮(2603)
大同(2371) 陽明(2609) 燁輝(2023) 彰源(2030) 聚亨(2022)
(時報資訊)