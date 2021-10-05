【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE)10月棉花期貨10/04收盤每磅106.93美分，上漲0.40美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/05）
日本近月RSS3橡膠
193.90 -3.40
倫敦三個月期銅
9128.00 +191.50
倫敦三個月期鎳
17971.00 +35.00
紐約近月棉花
106.53 -1.27
芝加哥近月玉米
541.5 +4.75
芝加哥近月黃豆
1246.5 -9.50
BDI綜合指數
5267 +65.00
紐約近月輕質原油
75.88 +0.85
倫敦近月布蘭特
79.28 +0.76
紐約近月RBOB汽油
2.2500 +0.00
紐約近月黃金
1767.6 +9.20
紐約近月天然氣
5.619 -0.25

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