【時報-台北電】達麗(6177)海外子公司DA LI Properties LLC公告處分華盛頓州土地，交易總金額4200萬美元，預計處分利益約1640萬美元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#達麗

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀