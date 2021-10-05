時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.打二房行庫啟動升息。(工商時報)
2.中美近期會商 美考慮局部關稅豁免。(工商時報)
3.下滑至57.8，擴張放緩、9月PMI近一年新低。(工商時報)
4.晶片荒 劉德音：有人在囤貨。(工商時報)
5.外資：台積毛利率保五成沒問題。(工商時報)
6.藍促向intel要機密 王美花不同意。(中國時報)
7.公銀配合打炒房，第二戶房貸利率逾1.6%。(經濟日報)
8.航運股融資追繳令，蠢動。(經濟日報)
9.短料PMIC奇貨可居，晶片銷售模式各出奇招。(電子時報)
10.英業達低調布局，2022手握5家符合車規生產廠。(電子時報)
大陸頭條：
1.習近平致電祝賀岸田文雄當選日本首相 李克強向岸田文雄致賀電。(新華社)
2.國家能源集團區域總部落地江東新區，將在海南大力開展清潔能源等業務。(海南日報)
3.北京冬奧會和冬殘奧會國際測試賽本月起陸續舉行。(新華網)
4.去年研發經費投入超2.4萬億元。(人民網) 國際頭條：
1.G20峰會在即，OECD敦促改善環境和社會投資實踐。(路透社)
2.英國再次警告歐盟，若不回應北愛議定書修改要求將觸發保障措施。(路透社)
3.OPEC+堅持逐漸增產政策，油價漲破81美元，創3年新高。(路透社)
4.中美審計僵局難以化解，在美中企退市進入倒計時。(華爾街日報)
5.中國電力短缺的影響開始波及全球。(華爾街日報)
6.富士康不滿足於組裝iPhone，著眼電動汽車代工。(華爾街日報)(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)