央行打房方向底定，行庫紛紛祭出第二房房貸升息；美中近期將就貿易協議「坦誠對話」，美考慮局部豁免關稅；中經院調查國內PMI創近1年新低，景氣擴張力道放緩；台股包括技術面、籌碼面、基本面及資金面的「四面皆空」疑慮，讓專家擔憂回測萬六大關；專家精選11檔上市股KD值由低檔交叉向上個股，低本益比股價較有撐。以下為今(10/5)日財經懶人包：

▲通膨隱憂續籠美股 4大指數皆墨

高通膨擔憂持續席捲華爾街、十年期美債殖利率走揚，科技股遭劇烈拋售，能源股逆勢走高，美股利空因素包括美國國會對於支出與預算爭論不休令人憂心，同時市場對即將來到的財報季也欠缺期待，臉書股價又因當機而受創，使美股四大指數盡墨，那指和費半指數齊跌逾2%。

在科技股領跌下，那斯達克跌幅達2.14%，滑落311.22點，以14255.48點作收。道瓊工業指數跌323.54點或0.94%，收在34002.92點。標準普爾下挫56.58點或1.30%，收4300.46點。費城半導體指數跌81.13點或2.49%，收3180.06點。

▲打二房 行庫啟動升息

房貸升息，行庫開第一槍！為落實中央銀行提出的「差別定價」，公股銀行已全面評估調升第二戶房貸利率至1.5％以上，相較現行第二戶房貸利率約1.32～1.4％水準，利率調升至少逾0.1個百分點。未來在央行畫定八熱區（即六都加新竹縣市）買第二戶者，不但沒有寬限期且利率至少1.5％，將是雙重打擊。

目前除了合庫銀、一銀、兆豐銀，臺灣銀行、土地銀行、華南銀行、臺灣企銀和彰化銀行5家國銀也表示，朝調整第二戶房貸利率的方向規劃中。

▲中美近期會商 美考慮局部關稅豁免

美國貿易代表戴琪4日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講時表示，近日將落實雙方2020年1月簽署的貿易協議，進行「坦誠對話」，更指陸方對農業行業的承諾必須落實。

路透則引述美國官員指出，戴琪將針對中美第一階段貿易協議，尋求與中國國務院副總理劉鶴以視訊會議進行新一輪談判，但尚不會針對國家補貼和其他結構性問題，展開第二階段貿易協議談判。

大陸原承諾2021年底前擴大美國商品採購，但據彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新數據顯示至今年8月，美實際對中出口產品僅為雙方協議目標的62％，實際採購額仍落後。

▲9月PMI近1年新低

中華經濟研究院4日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下滑4.3至57.8，為2020年10月以來最慢擴張速度，但PMI仍連續15個月呈現擴張（指數50以上），代表整體製造業擴張速度自先前的高原期回復疫情前的較正常水準。

中經院院長張傳章表示，製造業未來六個月展望指數也連續14個月呈現擴張，9月指數55.5則是2020年9月以來最慢擴張速度。從廠商回報來看，觀察到記憶體、智慧手機、汽車、面板等出貨量都下修，價格有回跌現象，加上第四季總經政策風險增加不少，未來經濟走勢仍需密切觀察。

▲台股4日四大利空 引爆多殺多

台股加權指數4日最低觸及16380點，短短6個交易日狂跌近千點，散戶融資多殺多賣壓出籠，2日內融資減肥128.3億元，最後以大跌162點、收16408點，投資專家認為，台股急跌過後仍需時間消化利空，但再跌空間有限，支撐先看前低8月中的16248點。

專家認為，美陸近2周利空頻傳，包括美國債務上限將到期、美通膨疑慮，升息預期提前，美債殖利率攀升、大陸恒大財務風暴，恒大物業4日無預警停牌、陸能耗雙控、停電、缺電引發能源危機疑慮等「四大皆空」隱憂，進而引發台股技術面、籌碼面、基本面及資金面的「四面皆空」疑慮，投資專家認為，台股不排除回測萬六及年線大關。

▲11檔上市股KD值由低檔交叉向上

台股短線跌深，投資專家認為，台股再跌空間有限，應有機會測底後回升，然而由於已經有不少個股股價早已領先落底，可逢低留意跌深股，若搭配上半年有獲利，且本益比（PE）偏低，股價估值低股，是逢低加碼好時機。

法人也點出，近日股價KD值落底交叉向上，且上半年每股獲利（EPS）為正數者，共計有宏遠、勤美、程泰、京城銀、王道銀行、雃博、鈞興-KY、雙鍵、祥碩、柏承、新麗等11檔上市股。其中，京城銀、王道銀行近兩個交易日更獲法人買超1300～1400多張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意