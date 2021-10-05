【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.房貸升息，行庫開第一槍！為落實中央銀行提出的「差別定價」，公股銀行已全面評估調升第二戶房貸利率至1.5％以上，相較目前第二戶房貸利率約1.32～1.4％的水準，利率調升至少逾0.1個百分點。未來在央行畫定八熱區（即六都加新竹縣市）買第二戶者，不但沒有寬限期且利率至少1.5％，將是雙重打擊。

2.中華經濟研究院4日發布，9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下滑4.3至57.8的2020年10月以來最慢擴張速度，但PMI仍連續15個月呈現擴張（指數50以上），代表整體製造業擴張速度自先前的高原期回復疫情前的較正常水準。

中華經濟研究院發布9月台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續三個月擴張，指數微升0.6至57.3，主要是台灣本土確診人數邁向清零，刺激內需消費市場回溫，加上10月振興五倍券發放，力挺服務業復甦，效應甚至可延續至明年第一季。

3.台積電即將在14日召開法說會，外資圈提前動起來，高盛證券指出，台積電下半年毛利率鞏固五成沒問題，單季每股純益將逐季走高，第四季甚至可望創突破6元，因而維持市場最高1,014元股價預期，納入「亞太區首選買進名單」，助台積電戰勝年線保衛戰一臂之力。

4.近來美兩空、陸兩空「四大皆空」爆彈狂炸台股，加權指數4日最低觸及16,380點，短短六個交易日狂跌近千點，散戶融資多殺多賣壓出籠，2日內融資減肥128.3億元，最後以大跌162點、收16,408點，投資專家認為，台股急跌過後仍需時間消化利空，但再跌空間有限，支撐先看前低8月中的16,248點。

5.貨櫃三雄長榮、陽明及萬海融資追繳令一觸即發，4日均以跌停作收，並苦吞兩日跌停。陽明跌破百元關卡，融資維持率下滑至128％，5日融資斷頭賣壓將傾巢而出，長榮及萬海也跌至132％及131％，也難逃池魚之殃。

6.天然氣、油價飆高，中油因政策緩漲，成本轉嫁壓力衝高，8月、9月營運由盈轉虧；其中，天然氣事業前三季虧損約200億元，倘若第四季天然氣持續攀高，中油預估天然氣部門今年恐虧超過400億元，相對去年天然氣事業獲利約百億元，一來一回高低落差高達500億元；加計油價因亞鄰最低原則限制，持續緩漲，中油今年全年整體營運恐面臨翻轉、淪於虧損窘境。

7.歐盟今年7月提出「碳邊境調整機制草案」（CBAM），備受產業界關切。經濟部4日在立法院提出報告指出，CBAM管制項目248項中，我國有212項輸歐，其中以鋼鐵製品為主影響最大，金額為245億元。歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，我國將聯合其他國家確保其符合世貿組織（WTO）規範。

8.受到Chromebook主力市場美國K-12補助預算一度卡卡、部分教育機構砍單影響，全球Chromebook在第二季底、第三季後，出貨動能明顯下滑，呈現度小月的市況。

9.中國大陸「能耗雙控」政策擴大，擔心電價高漲，傳國內散熱雙雄雙鴻、尼得科超眾為反映電價成本上揚，已陸續對客戶發出漲價通知，新訂單漲幅約5％至10％，惟多數散熱廠均表示，對漲價事件一無所悉，目前也未發出任何漲價通知。

10.政府發放五倍振興券在即，民眾預期業者將加碼優惠促銷，意外造成市場暫緩購車的狀況，開學傳統旺季機車銷售不如預期，9月總銷量僅7.68萬輛、年減26％。

(時報資訊)