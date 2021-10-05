【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.866元兌一美元收市，升值1.6分，成交值為6.29億美元。

2.集中市場04日融資減為2531.85億元，融券增為548012張。

3.集中市場04日自營商賣超24.39億元，投信買超11.35億元，外資賣超31.11億元。

4.泰鼎-KY4日公布九月營收，受惠客戶拉貨回穩，泰鼎九月營收重回正成長，加上三廠新產能的挹注下，推升第三季營收不論是以台幣或泰銖計算，均創下單季歷史新高。看好旺季需求不減，以及還有新產能會陸續加入貢獻，公司對於後續營運正面看待。

5.毅嘉宣布，9月營收下滑至5.06億元，比上個月大減7.27％，並比去年同期下滑20.69％，毅嘉表示，9月營收減少與蘇州廠配合當地政府限電、停工無關，而是受到供應鏈持續性缺料、穿戴式裝置客戶旺季拉貨結束影響所致，毅嘉前三季營收為48.68億元，年增超過三成，仍創下最近三年同期新高。

6.疫情影響終端需求，聯發科5G手機晶片雖下修7奈米第四季投片量，但5奈米季度投片量將達1萬片，預期智慧手機、物聯網及運算、智慧家庭、電源管理IC等四大平台晶片出貨強勁，全年財測目標將順利達陣。隨著2022年進入後疫情時代，全球經濟復甦，法人看好聯發科的5G手機晶片出貨將創新高，營運會優於今年。

7.信邦4日公布九月營收22.38億元、年增9％，再度創下單月歷史新高，累計第三季營收為66.57億元，同樣創下單季新高。公司看好，傳統旺季消費性產品需求升溫，同時工業、醫療領域需求也不淡，2021全年追求雙位數成長的目標不變。

8.筆電、智慧型手機、網通產品處於出貨旺季帶動，晶技宣布，9月營收以14.43億元創下歷史次高，其中，核心業務石英元件9月營收更以14.17億元再度刷新該業務部門的歷史新高，比上個月大增8.33％，累積石英元件第三季營收為39.75億元、優於預期，而前三季晶技營收也以117.55億元超越去年全年。

9.銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY4日公布9月營收，6.6億元、年增78.05％、月減5.8％，累計前三季營收達57.69億元、年增59.14％，創歷年同期新高。公司表示，主要是去年受疫情影響、銷售下滑，而今年市場需求回溫顯著，高單價特殊材料出貨暢旺，尤其以車用電子及照明散熱材料動能最為強勁。

10.南電4日公布9月營收45.08億元、月減4.6％、年增29.1％，雖然營收微幅降溫，但仍較去年成長，且創下單月歷史第三高，累計前九月營收達374.54億元、年增36.07％，續創歷年同期新高，第三季營收141.14億元、年增34.34％，也創下單季歷史新高。

(時報資訊)

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