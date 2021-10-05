【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周一收盤，道瓊工業平均指數跌323.54點或0.94%，為34,002.92點。標普500指數跌56.58點或1.30%，為4,300.46點。那斯達克綜合指數跌311.21點或2.14%，為14,255.49點。

2.中美近期會商，美考慮局部關稅豁免。美國貿易代表戴琪4日表示，近日她將與中國就落實雙方貿易協議進行對話，同時拜登政府將對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」。

3.煤炭庫存新低，印度陷缺電危機。產業對電力需求大增，加上全球煤價大漲阻礙印度進口煤炭，印度電力公司的煤炭庫存降至多年新低水準，印度可能步上大陸後塵，亦陷入缺電危機。

4.默沙東新冠口服藥，亞洲各國搶訂。日經新聞報導，日本政府預計年底前採購美國藥廠默沙東（Merck）新冠肺炎口服藥。而在同時，韓國、台灣、香港、泰國、馬來西亞及菲律賓也積極洽談採購合約，深怕又像疫苗一樣被歐美搶光供貨量。

5.WTO上修今明年，全球貿易成長。隨著全球經濟持續復甦，全球貿易逐漸回到疫情爆發前的水平，使世界貿易組織（WTO）上修今、明兩年全球商品貿易成長率，但仍警告疫苗分配不均是全球貿易面臨的最大風險。

6.席格爾：美股Q4恐慘烈下跌。原本看多美股的美國知名學者席格爾（Jeremy Siegel）改唱空調，他表示，美國通膨問題遠超聯準會（Fed）預期，Fed寬鬆貨幣政策將提前退場，美股第四季恐將慘烈下跌。

7.紐西蘭央行，估6日升息一碼。路透調查分析師看法結果顯示，紐西蘭央行6日（周三）例會料將啟動七年來首次升息，盼藉此緩和通膨竄升以及經濟即將過熱的情況。若一如外界預期升息，將使紐西蘭在此輪全球貨幣緊縮周期超前多數已開發經濟體央行。

8.岸田文雄上任，國會火速改選。自民黨黨魁岸田文雄（Fumio Kishida）4日就任日本第100任首相，並且在晚間召開上任記者會，宣布將在10月31日舉行眾議院選舉。他同時承諾將加強日本的防疫。

9.吹哨人批臉書，只顧公司賺錢。吹哨人指控社群媒體巨擘臉書屢屢將公司獲利置於掃蕩仇恨言論與假消息之上。這名吹哨人是曾擔任臉書錯誤訊息團隊產品經理的豪根（Frances Haugen），她在受訪時表示：「每當公眾與公司的利益發生衝突時，臉書一而再，再而三的選擇追求自身利益最大化，例如賺更多錢。」

10.007系列電影，全球票房共創逾70億美元。眾所矚目的《007：生死交戰》上周末首映在全球締造1.191億美元票房佳績，成為美國電影協會首部在疫情期間海外票房破億美元的電影。總計第一部007電影自1962年上映以來，至今已在全球創造逾70億美元票房收入，當中又以丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的007電影最賣座，以近33億美元票房居冠。

11.OPEC＋產油政策不變，油價飆近年新高。由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯為主的非OPEC陣營，所組成的產油國聯盟OPEC＋，4日舉行線上部長級會議。儘管外界要求增產壓力大，但OPEC＋維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變。國際油價聞訊大漲3％，布蘭特原油逼近82美元。

12.房貸利率、房價雙漲，購屋族壓力大。近來美國房貸利率與房價同步上漲，房價漲幅已連續四個月創歷史新高，30年固定房貸利率則升破3％大關，對購屋族來說買房的壓力無比沉重。

13.諾貝爾醫學獎，解開人類感知溫度及壓力之謎！2位美國科學家共獲殊榮 其中一位是台灣女婿。2021年「諾貝爾獎周」正式開跑，生理醫學獎於4日率先揭曉，65歲的美國科學家朱里雅斯（David Julius）與54歲的帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian），以研究人體「感知」，發現觸覺、溫度的受體，獲得肯定，共同獲獎。他們的研究可應用於治療多種疾病，包括慢性疼痛。兩人將平分1千萬瑞典克朗的獎金，相當於新台幣3184萬元。

(時報資訊)