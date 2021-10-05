【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)雖受工作天數較少影響，2021年9月合併營收仍創歷史第三高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」再創新高。展望後市，由於旺季需求持續強勁，公司續拚營運逐季成長目標不變。

南電股價9月中觸及484元新高，隨後跟隨台股走弱持續拉回，昨（4）日開高上漲2.96％後再度翻黑走跌，終場挫跌5.08％、收於最低點401.5元，為近1個月來低點，6天來急跌達17％，三大法人亦擴大賣超1015張。

南電公布9月自結合併營收45.07億元，雖月減4.59％、仍年增達29.1％，改寫同期新高、亦創歷史第三高。合計第三季合併營收141.13億元，季增達13.05％、年增達34.34％，再創歷史新高。累計前三季合併營收374.54億元、年增達36.07％，續創同期新高。

南電表示，9月營收較8月下滑，主要受工作天數較少影響較大，中國大陸「能耗雙控」政策雖導致昆山廠製程停機至9月30日，但實際影響不大。展望後市，由於IC載板持續供不應求，高密度連結板（HDI）旺季需求強勁，續拚營運逐季成長目標不變。

投顧法人指出，南電IC載板多數產能均位於台灣，昆山廠雖配合限電政策短暫停產，但廠內備有自用發電系統，且具備庫存應足以支應，限電對第三季營運影響甚微，部分營收可能遞延至第四季認列，但後續仍續密切關注是否再有限電狀況。

南電預期下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增載板產能。其中，ABF載板產能今年估增20％、至2023年估較2020年增加40％。載板及PCB營收貢獻比重目前接近8比2，後續載板貢獻可望突破8成。

南電發言人呂連瑞指出，南電錦興廠向南亞承租新廠房，預計年底完成建置、明年首季投產，合計ABF載板產能估增14～15％。而樹林廠亦執行擴產計畫，預計明年第四季完成、2023年首季投產，可望增加至少10％產能，且尚有其他擴產計畫進行中。

(時報資訊)

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