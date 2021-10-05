【時報-台北電】台指期週一下跌157點至16361點。價差方面，台指期逆價差縮至-47.35點，電子期逆價差擴至-3.62點，金融期逆價差縮至-1.68點。現貨部分，三大法人賣超44.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1621口至-3661口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1880口至-11157口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加477口至-6298口。

上週五美國默克藥廠宣布口服新冠藥取得正面結果，利多消息提振下，美股四大指數全數收紅，道瓊上漲1.43%，標普500上漲1.18%，那指上漲0.82%、費半上漲0.09%。台股週一開高後，隨即賣壓湧現，翻黑震盪走低，加上盤中受恆大無預警停牌影響，大盤一度下跌近兩百點，終場收16408.35點。電子權值股表現疲弱，台積電一路盤下震盪，下跌0.35%，收572元，聯電開高走低，收60.8元，貨櫃三雄延續上週跌勢，連兩個交易日跌停作收，而隨著國旅管制近一步鬆綁及五倍券上路在即，提振觀光股走揚，鳳凰上漲3.39%、雄獅大漲逾半根漲停。整體來看，台股KD指標持續偏空下行，月季線呈空頭排列，上檔壓力大，多方走勢轉弱，投資人宜做好停損停利以防短期波動。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84升至0.85。VIX指數上漲0.86至25.4。整體選擇權籌碼面中性。(永豐期貨提供)

(時報資訊)