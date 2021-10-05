石油輸出國家組織和結盟的產油國（OPEC+）今天在會議中決定，將維持11月溫和增產計畫。原本市場預期，這些產油國將擴大增產，以抑制飆高的油價。
出席今天視訊會議的產油國在會後發表聲明說，與會國商定，維持7月協商出的計畫，即「將2021年11月的日產量增加40萬桶」。
今天會中的決議，使得油價進一步漲升，紐約西德州中級原油期貨價格來到了每桶78.38美元，北海布倫特原油攀升到每桶82美元，分別是2014年11月及2018年10月以來最高價。
會議是在格林威治時間下午一時（台灣晚上9時）之後不久召開，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的與會23國在一小時內就作出上述決定。
會後發表的聲明說，這項決定是依據「油市目前的基本面」作出。（譯者：張佑之）1101005
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