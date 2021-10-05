央行第3波信用管制，針對自然人特定地區第2戶房貸取消寬限期，並且找銀行喝咖啡，提醒國銀注意房貸授信風險。公股銀行紛紛配合政策，擬調高個人「第2戶」房貸利率，甚至可能到逾1.5％以上。

央行周五時邀集36家國銀喝咖啡，就建議確實落實授信風險差別定價原則，避免削價競爭，8大公股銀行董、總昨日參與「2021年公股金融事業聯合供應商大會」，並且表達配合近期政府打房政策，推出新一波房貸策略。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，根據《銀行法》72-2規範，房貸餘額占存款與金融債不可以超過3成，亦即房貸放款1塊要收3塊存款，兆豐銀的比率大約在28％左右，雖還在法規範圍內，但是也要有足夠的存款。

蔡永義進一步說，現在房貸利率大約是1.3％，但是房貸備抵呆帳提存率1.5％，資金成本很高，確實應該調整利率。據了解，兆豐銀擬針對第2戶新承做的房貸，調高利率達1.5％以上，兆豐銀強調，首購、青年安心成家、已經談定承諾的案件都不受影響。

一銀總經理鄭美玲則表示，一銀希望提高「自住客」的比率，目前內部已研議，央行點名特定地區包含六都與新竹縣、市的第2戶貸款利率要提高，也會在1.5％以上。

合庫董事長雷仲達指出，目前第2戶、第3戶的定價（利率）就已經會愈來愈高，有考慮第2戶的利率要超過1.5％。

據悉，除了一銀、兆豐與合庫外，其他公股銀行配合央行打炒房，也紛紛研議第2戶房貸利率調高，以防範投機客藉由房貸便宜炒房，以及銀行間彼此削價競爭。

對於房市展望，雷仲達認為，有些地區例如南部，台積電要去設廠創造需求，讓房價2字頭上揚到3字頭，購買者卻多是高科技、高收入者，因上班、工作而去購買，屬剛性需求。雷仲達認為，房價高不高還是要看需求，有些地區真的是便宜、有自住需求，不一定會受到政策打房的影響。

(時報資訊)