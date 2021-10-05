汽車零組件廠龍頭東陽事業集團，發揮台南在地企業的社會責任，自2016年起舉辦「台南就是這麼行」活動，持續推廣台南特色、旅遊景點，疫情旗下搭上國旅浪潮，今年邀請全民分享最愛的台南小吃，也提醒開心暢遊台南品嚐美食之際，更要行得安全。

東陽事業集團20餘年前即成立東陽吳篙文教基金會，持續推動交通安全、提升行文化教育，近年來邁向數位化，除成立「GoNews行新聞」新媒體平台，主軸除以行的安全議題分享外，平台上還加入「旅遊Go」，豐富休閒旅遊的各面向；更以台南在地企業的角度成立「台南特區」，分享台南的生活大小事。

今年度的「2021台南就是這麼行」活動，分享美食就可拿好禮，10月起登場的「就愛台南這一味」系列活動，只要到基金會FB粉絲團貼文區，分享最愛的「台南美食照片+上傳指定留言」，就有機會抽中全聯禮券及與台南名店合成帆布行聯名發行的限量包款。

「就愛台南這一味」分為四大類別，即日起至10月7日止為「台南小吃心頭好」，首波分享主題為小吃類，因台南小吃是在地人的生活日常，更令遊客趨之若鶩，排隊人龍總有看不到盡頭的感覺，可說是各有支持的店家。

10月8日至14日為「台南早餐大不同」，分享主題為早餐類，台南人一早的活力來源，一定是牛肉湯嗎？那可不一定！10月15日至21日則為「台南甜甜好味道」，分享號稱全糖城市台南的甜品。10月22日至28日為壓軸的「最愛台南伴手禮」，分享台南特色伴手禮。

東陽表示，每類活動將分周抽出「禮券參加獎」30名，各得100元全聯禮券，總名額120位；基金會的限定好禮，是與台南名店聯名設計製作的「東陽集團*合成帆布行」限量大方包，每周抽出20名，將有80位幸運得主。

(時報資訊)

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