東元會長黃茂雄與兒子黃育仁先前為爭奪東元經營權，衍生的「父子之爭」，成為外界關注焦點，雖黃茂雄的公司派成功鞏固了經營權，不過，東元電機前晚突然公告，黃茂雄退出董事會，改由森業營造董事長黃呈琮取代。有分析認為此舉或和收購黃育仁主導的菱光與東友兩家公司進展不順有關，但黃茂雄強調，原就有退出想法，和收購無關。

黃茂雄昨日對不續任東元董事一職輕鬆表示，是個人希望能夠「輕鬆一點」，同時，有感於7月剛選出的新任董事會運作已相當順暢，在董事長邱純枝的領導之下，非常放心，「十多年前我就已經將董事長的職務交棒給劉兆凱副會長，現在卸下董事一職，真的不是什麼大事，不用浪費社會太多關注」。

黃茂雄進一步表示，原本新一屆董事會成立之前，就曾有打算，若董事會運作順利，即不再續任。至於未來個人規畫，黃茂雄指出，會繼續投入集團的資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力，相信會做得非常愉快。

黃茂雄主導的公司派在今年7月股東會改選董事取得大勝，選後並持續公開收購黃育仁主導的菱光與東友，但不久前黃育仁引進「盟友」─台南幫的環泥參加私募，成功穩定經營權。

針對黃茂雄不再擔任東元董事，邱純枝表示，黃茂雄離開董事會對東元集團實為一大損失，但尊重他的個人生涯規畫，未來也希望他能繼續在集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發，持續為東元溢注成長，開創佳績。黃茂雄自1991年接任東元電機董事長，在任內完成購併東元西屋馬達公司，使東元站穩北美市場，晉升全球工業馬達頂尖大廠。此外，黃茂雄也曾於2007年將董事長一職交棒給劉兆凱，但仍擔任東元董事。

(時報資訊)

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