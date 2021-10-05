台股在近6個交易日下跌逾800點，台積電也跌跌不休，昨日再度下跌2元，收在572元，由於晶片缺貨問題持續延燒，美國政府已準備著手整頓供應鏈，針對從今年初以來的晶片短缺，台積電董事長劉德音日前在接受美國時代雜誌（TIME）訪問時指出，「不知道在供應鏈的哪個環節，一定有人在囤積晶片」，因為被送到工廠的晶片要比用在產品上的多。

劉德音並表示，為了解決問題，他指示台積電團隊檢視不同資料，來找出那些客戶是真的需要晶片，那些客戶是在囤貨。劉德音說，「過去從來沒有作過同樣的工作，所以我們也是在一個學習的過程」，這也迫使他要作出艱難的決定，去延遲一些客戶的訂單，「有時候客戶會不滿，但是我們還是必須要作出對整個產業最好的決定。」

台股下跌，外資近日連續賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為862.2億元，昨日外資賣超31.11億元，累計6個交易日外資就賣超了約900億，指數也一路下滑，下跌了約850點，外資連5日賣超台積電，共賣逾5萬張，其他，上周外資賣超集中在聯電、長榮、和友達等個股，昨日則是以中鋼、華航、長榮航等個股賣超較多。

另值得注意的是，上海航交所上周四公布最新SCFI指數，終止連20周漲勢，引爆「運價到頂」疑慮，貨櫃三雄不敵賣壓，成為台股殺盤重心，繼上周五聯袂亮燈跌停，昨日再吞第二根，陽明股價甚至摔到兩位數，長榮今也面臨百元保衛戰。

長榮昨日收跌停102.5元，創今年6月1日收盤後新低價，今日會否「破百」成為焦點；陽明收跌停97.2元，創5月26日以來新低，萬海也收跌停165.5元，創6月11日以來新低。

有趣的是，相較於散戶大砍，甚至有不少是融資斷頭殺出，連5賣的外資卻由賣轉買，合計買超長榮、陽明、萬海逾1.5萬張，買最多的是買超第3名的萬海，其次是長榮、陽明。

國民黨立委曾銘宗昨在立法院質詢財長蘇建榮，國安基金10月14日要開例會，近期股市跌了1000點，會不會進場護盤？蘇建榮表示，這要看國安基金委員會決定，不過對於國際股市的問題，國安基金都密切在注意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意