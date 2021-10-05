因應歐盟今年7月提出「碳邊境調整機制」（CBAM），2026年將對進口的高碳排產品課徵關稅。經濟部指出，管制項目248項中，我國輸歐有212項，以鋼鐵製品為主，估計受衝擊金額約新台幣245億元，因應CBAM，經濟部提出《溫室氣體減量及管理法》修法將納碳費機制，對外界提出每公噸至少徵收300元，經濟部次長曾文生坦言，對產業壓力會很大。

氣候法 10月預告

《溫室氣體減量及管理法》擬修改為《氣候變遷因應法》，對國家長期減量目標、提升氣候治理、推動碳定價、強化氣候變遷調適等，都將納入修正，環保署表示，預計10月會預告及意見徵詢。

經濟部昨在立法院報告指出，目前國際海關六碼貨品共有1萬2287項，歐盟CBAM初期適用水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5大行業別部分產品，管制項248項中，我國輸歐有212項，預期受波及金額高達245億，占出口歐盟比率3.6％，其中以鋼鐵製品受衝擊最大。

先前傳出環保署徵收每噸碳費100元，遭環團痛批不痛不癢，認為至少要300元。國民黨立委林奕華問到，環團主張每公噸碳費至少徵收300元、700元甚至1000元碳費是否過高？

曾文生坦言，300元對現階段產業會造成不小的負擔，衝擊產業競爭力，但碳費徵收標準會參考相近的競爭國家，如韓國。

碳費徵收 參考競爭國

環保署長張子敬表示，根據國際能源總署（IEA）統計資料，以2005年為基期，近14年來我國碳排年平均成長率約為0.1％，優於中國大陸的4.4％、韓國及新加坡的1.8％等鄰近亞洲國家。

經濟部表示，台灣會與其他國家，如美國、日本、加拿大、澳洲、俄羅斯等WTO會員合作，持續關切與發聲，在WTO關切歐盟CBAM內容是否符合最惠國待遇、國民待遇等基本規範，及可能衍生的非關稅貿易障礙；並籲請歐盟制定政策應衡量貿易衝擊效果、諮商與決策程序透明化，以符合WTO規範。

(時報資訊)