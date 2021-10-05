紐西蘭政府3日宣布，為防範新冠病毒從境外傳入，所有外國旅客自11月1日起必須出示完整接種新冠疫苗的證明才可入境，違者最高可罰4000紐幣（約台幣7萬7600元），而疫苗必須是紐西蘭政府認可的22款新冠疫苗，其中包括台灣的高端（Medigen）疫苗。

不過，針對國產疫苗，衛福部長陳時中昨在立院答詢立委賴士葆質詢，有關衛福部給高端聯亞保證採購各500萬劑疫苗成「冤大頭」時，陳強調，聯亞沒有過EUA就沒有保證採購，有通過就有，合約寫的很清楚。

賴士葆質疑高端只打了100多萬劑，衛福部的保證採購有500萬劑，萬一打不完，錢要照付？陳時中說，交貨才會開始付錢，且所有疫苗確實都有可能會剩，但還是一定要買足疫苗。藍委林德福也問高端後面還有500萬劑追加擴充，陳解釋，追加擴充的是開口合約，「可以止掉」。

此外，全台約260萬名莫德納孤兒等不到第2劑，其中約160萬人接種第1劑後已滿10周，指揮中心發言人莊人祥昨透露，最近將有莫德納疫苗到貨，下一波預計開放70歲以下、所有7月16日前接種第1劑莫德納疫苗者，可打第2劑，之後根據到貨情況，從高年齡者往下開放。

另中央研究院院長廖俊智昨在立院表示，中研院正發展像莫德納那種技術的mRNA疫苗，預計1、2年可以看到動物實驗的完整研究成果。對於莫德納疫苗是否可與高端疫苗混打？廖表示，學理上即使可行，最終還是要經過臨床試驗的證明，而他則是打了2劑AZ疫苗。

(時報資訊)

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