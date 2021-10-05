2021年「諾貝爾獎周」正式開跑，生理醫學獎於4日率先揭曉，65歲的美國科學家朱里雅斯（David Julius）與54歲的帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian），以研究人體「感知」，發現觸覺、溫度的受體，獲得肯定，共同獲獎。他們的研究可應用於治療多種疾病，包括慢性疼痛。兩人將平分1千萬瑞典克朗的獎金，相當於新台幣3184萬元。

同樣投入感知領域研究的中研院生醫所研究員陳志成指出，中研院已故研究員莊懷祜過去曾在朱里雅斯的實驗室工作，兩人進行研究時經常意見相左，朱里雅斯曾說，「只要你有辦法說服莊懷祜，這件事大概就是真的」。至於帕塔普蒂安，陳志成表示，他出身黎巴嫩，因戰亂赴美求學，結識台裔妻子，在這份台灣情緣下，帕氏曾受邀來台演講。

諾貝爾委員會指出，人類能感知熱、冷和觸覺，這對於生存至關重要，並且是人類與周圍世界互動的基礎。在日常生活中，人們大多認為這些感覺是理所當然，但是神經衝動是如何啟動，從而可以感知溫度和壓力呢？兩名獲獎科學家已經解決問題。

其中，朱里雅斯利用辣椒素（capsaicin），識別皮膚神經末梢中對熱有反應的受體，發現神經系統中一種名為TRPV1的離子通道蛋白，是產生辣感的核心原因。一旦受到辣椒素刺激，TRPV1就會對大腦放出強烈電信號，人類因此產生「好辣」的感受，混合了灼熱與疼痛的感覺。朱里雅斯後續再進一步研究TRPV1的分子結構，幫助設計新的止痛藥。

帕塔普蒂安則在思考人類如何感受外部環境刺激時，開拓了另一研究方向。2010年，他的團隊發現兩個新離子通道PIEZO1和PIEZO2（來自希臘語中的「piezi」，意為「壓力」），它們會被機械壓力激活，產生電活動。這項突破引領大量新研究，讓人們逐漸認識這些離子通道在觸覺、疼痛、血壓調節和本體感覺等各方面壓力感知中的作用。

朱里雅斯1955年生於紐約，是加州大學舊金山分校教授，曾於2010年榮獲第7屆「邵逸夫生命科學與醫學獎」。帕塔普蒂安則在1967年出生於黎巴嫩貝魯特，曾就讀於貝魯特美國大學，在1986年移民美國，他現為加州斯克里普斯研究中心（TSRI）教授。兩人去年就曾共同獲頒著名的「卡弗里神經科學獎」（Kavli Award for Neuroscience）。

陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章表示，兩位學者獲獎是因發現溫度與觸感的受體，將來可望應用在止痛藥物、代謝功能改善、治療肥胖等領域。

(時報資訊)