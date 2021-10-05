近期疫情趨緩，國內外生醫市場逐漸熱絡，疫苗、醫藥、醫療器材需求再度引發市場熱度。工研院產業學院推出「生技醫療系列課程」，提供醫療器材及新藥、應用生技等領域相關課程，也提供「同步遠距上課方案」，讓學員防疫情間在家也能學習，累積專業能力。

10月起陸續開辦的課程有：「歐盟醫療器材法規MDR與臨床驗證策略」、「國際醫療器材法規策略管理與上市許可申請實務」、「醫療器材臨床評估、臨床試驗設計與送審」、「如何撰寫出一份適用的醫療器材臨床評估報告」、「醫療器材專利取得必備知識工作坊」、「化妝品與皮膚外用製劑之奈米處方設計配製與應用」、「醫療器材上市許可證申請及法規實務」、「ISO 14971：2019醫療器材風險管理應用」、「國際接軌：歐盟最新改版醫療器材法規實務」、「醫療器材軟體開發生命周期、確效與文件實作」、「從新藥開發上市法規到PIC/S GMP GDP品質管理實務應用」、「ISO 10993醫療器材生物相容性與毒理試驗」，適合相關人士報名參加。

洽詢電話：（03）573-2407陳小姐、（02）2370-1111分機319葉先生。課程網址：https://reurl.cc/E2jAGv。

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