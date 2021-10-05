財團法人保險事業發展中心主辦的「第九屆臺灣保險卓越獎」於日前舉行頒獎典禮，法國巴黎保險旗下的法國巴黎產險、法國巴黎人壽分別勇奪「住宅地震保險推展卓越獎銀質獎」及「人才培訓卓越獎銀質獎」兩項大獎，顯示保險專業與人才培育成果深獲肯定。

法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈表示，法國巴黎保險作為銀行保險合作夥伴及信用保障保險的全球領導者，除了提供優質的保險商品以外，也不斷致力為社會帶來正面的影響。

透過精進專業、培育優秀人才、保險數位化的提升，提供更優質的保險體驗給客戶及合作夥伴，也呼應了法國巴黎保險的品牌精神「因應世界的變化」，與時俱進，同時也實踐法國巴黎保險對台灣市場的重視與承諾。

法國巴黎產險總經理何士坊（Stephane Roy）表示，法國巴黎產險深耕台灣超過20年，不斷致力為客戶打造周延的保險規劃和以客戶為中心的保險體驗，同時響應政府政策性推廣，此次再度蟬聯第九屆「臺灣保險卓越獎」之「住宅地震保險推展卓越獎銀質獎」無疑是對法國巴黎產險的再次肯定。

法國巴黎產險結合法國巴黎保險的全球資源，將持續努力推動住宅火災以及地震基本保險、傷害險、健康險以及其他財產保險業務，期望能夠提供客戶及合作夥伴更完善的保障服務及體驗、並且符合主管機關及客戶的期待。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽一向鼓勵員工追求創新，人是公司最重要的資產，不斷精進人才培育，透過一系列轉型訓練課程，協助員工從改變思維、深度學習，到實際運用，真正有效地提升人才專業度，進而強化企業競爭力，迎接各種挑戰。

法國巴黎人壽身為投資型保險與房貸壽險的領導品牌，除了承諾致力於提升商品以及服務的品質，亦不斷引領員工改變，創造全新的工作型態，希望持續透過各種轉型專案，精進同仁軟實力與多元豐富商品內容，成為未來保險的領航者，以符合客戶的多樣需求。

(時報資訊)