為了讓小朋友們防疫也能夠兼顧體育發展，富邦慈善基金會日前在基隆市中和國小舉辦一場「2021勇愛無懼線上公益籃球營」，每年實體舉辦的公益籃球營，今年由於考量在疫情中仍能持續舉辦公益活動，安排富邦愛心志工社的志工前進基隆中和國小現場輔導小朋友，而富邦勇士球員則在平時練球的台藝大籃球場遠端教學，共同進行線上公益籃球營。

由於基隆中和國小的籃球場規格不是專業比賽的場地，為了讓孩子們認識正規的籃球場地，所以安排勇士隊平日訓練的台藝大籃球場作為主場教學，在球員和小朋友們一起線上大合照之後揭開序幕。

富邦慈善基金會顧問鄭基男致詞時表示，富邦慈善基金會不只舉辦公益籃球營，這次還邀請社會大眾一起參與正向故事接力活動，送出1,000顆籃球到60所偏鄉小學。基隆中和國小也是基金會長期以來「用愛心做朋友」助學專案合作的學校，所以，特別邀請台北富邦勇士隊球員，透過現場的大螢幕，指導孩子們籃球技巧，還有比手畫腳的互動遊戲，是一個很特別，也很難得的體驗。

值得一提的是，參與這次籃球營活動的籃球員，還在特別活動前先錄製一段關於他們的故事以及要給小朋友鼓勵的話語，並在校園用餐時間播放，讓球員透過錄音陪伴孩子用餐，也在孩子心中種下一顆運動的種子。

除了現場實際參與的學生，所有學生都能透過活動連結參與活動，藉由網路的力量，讓更多人關注偏鄉弱勢議題，發揮最大的正向影響力。

(時報資訊)