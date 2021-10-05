台灣橡膠暨彈性體工業同業公會於9月30日假天成大飯店召開第30屆第一次會員代表大會，經濟部工業局呂正華局長、投資業務處趙麗君簡任秘書、全國工業總會楊銀明監事等應邀參與盛會。會中選舉理監事，協機工業公司董事長林清池蟬聯理事長，台力橡膠公司董事長李慶雲蟬聯監事會召集人。
大會表揚專業於軸承封、油封領域，研發卓越、極具拓展潛力的台普工業股份有限公司。並邀請台灣產業服務基金會馬勝雄協理就「橡膠業因應節能減碳之道與案例分析」做專題演講，分享資訊。
橡膠公會從2014年起連續舉辦公益活動，每年持續捐助「家扶中心」大專獎學金定額6萬元，加上個別會員的熱心捐助，至今總共累計幫助45人次大專學生的學習圓夢計畫，也在大會中舉行捐助家扶基金會儀式。
林理事長表示，去年底美國對台灣橡膠輪胎的「反傾銷稅」事件，輪胎廠正新、南港、建大、泰豐、華豐均大受影響。未來如何防範類似的反傾銷控訴，將是我橡膠產業必須積極因應的共通課題。
去年7月，台灣橡膠公會與勞動部職業安全署合作推動的「109-110年橡膠製品製造業改善安全衛生工作環境計畫」，除專家諮詢提供改善建議外，會員廠商也可以申請改善經費補助，今年此項活動仍繼續進行中。
(時報資訊)
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