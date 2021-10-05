重視建築物室內的空氣品質，降低病毒的傳播機率，台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）遵循台灣室內空氣品質管理法，結合多方跨領域的業者籌組委員會，在109年推出因應防疫及結合室內空氣品質的「安淨標章」（Clean & Safe Certificate），透過嚴謹的驗證程序，協助企業針對各類建築場域室內環境品質進行改善，守護員工的健康，也讓企業永續經營。

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國透過施打疫苗、消毒、配戴口罩、封城等策略預防病毒對人體的侵襲，美國疾病管制與預防中心（CDC）5月7日在官網正式將空氣傳播列為新冠肺炎疫情的3種主要傳播途徑之一。

TIEQM指出，疫情至今，有眾多企業鼓勵員工居家辦公，或是在企業內部加強空氣品質的改善，投入經費購置防疫及空氣清淨設備。面對市面上許多空氣或消毒改善技術，缺乏科學設計及驗證基礎，無法判斷該設備的改善成效，確保空氣品質改善及環境消毒的效果，無法達到防疫目的。

TIEQM運用科學防疫的角度檢視，合格標準後給予「安淨標章」。台灣室內環境品質管理協會針對各場所空氣品質改善、清潔消毒以及「安淨標章」認證的申請，提供相關公益的技術諮詢服務。該會近期將舉辦第三屆台灣室內空氣品質周，詳情請上協會網站（http://www.tieqm.com）。

(時報資訊)