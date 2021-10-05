DSA達詳自動化（股）公司將於10月22日假台中世貿中心與DIGITIMES聯合舉辦「2021歐洲自動化展」，展出智慧工廠的管理、維護、生產三大主題。本次齊力同台響應的還有知名大廠，包含達詳的合作夥伴ABB、SCHUNK、SICK、COMPAL、ROBOTMASTER以及各歐洲大廠，如BALLUFF、GUDEL、PILZ等。藉由長年參與自動化講者的經驗分享與實機展演活動，達詳期待參與者可以了解先進工廠是如何達到自動化彈性生產以及智慧化管理。

自動化與智慧製造將成為許多企業的轉型與升級目標，所帶來的投資收益看好，因此本展出也將帶出因疫情所驅動的未來十年新型經濟態勢。優勢將不僅因穩定的產能，可解決缺工問題以及良率提升，同時延伸出在地自主生產、不用依賴海外勞力，以及企業擁有更多成本與精力來培養高端技術人才，從市場脫穎而出。這些自動化優勢，將透過本次論壇與展會技術交流，幫助與會者了解需求與取得相關解決方案。

至於將透過實機展演展出智慧工廠的管理、維護、生產三大主題，分別有「DSA智慧刀具管理系統」展示刀具管理、搬運配送與防錯換刀流程；「最佳化排程彈性生產系統」針對周邊生產設備，利用ABB機械手臂整合自動上、下料，並搭配DSA最佳化排程系統優化生產效率及「機械手自動化綜合展示」整合SICK 3D視覺、SCHUNK自動換爪和ROBOTMASTER線外編程軟體等應用。DSA整合各家參展廠商之先進技術與產品，透過示範系統的重點展示，讓參與者可有效的與參展廠商進行討論。

三大主題依據各種面向需求，提供對應之整合，協助客戶於產業的數位轉型及自動化有更多的了解。並藉由智慧製造技術的幫助，解決缺工、管理效果不彰等痛點，更能強化市場競爭。相信在疫情困守的年代，與會者定可從中感到新的轉機與商機，更多資訊請參見DSA粉絲團：www.facebook.com/dsautomatic/，DSA官網：www.dsa-auto.com.tw。

(時報資訊)

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