全球瘋電動車投資，為了讓小資族也能輕輕鬆鬆參與行情，元大證券將於10月7日舉辦「小資族搶攻電動車十年大商機」免費線上講座，邀請元大投顧市場研究部分析師周偉康及元大小資頻道主播陳怡璇，解析電動車未來十年趨勢，及解說如何用銅板價投資電動車產業族群。

電動車產業即將進入十年黃金爆發成長期，那麼多的潛力股，到底投資的機會在哪裡？近日全球面臨極端氣候及嚴重空污的衝擊，加快各國聯手減碳救地球的覺悟，許多國家已將禁止傳統燃油車上路之期限提前至2030年，並加速推動電動車發展。這是一場電動車取代傳統燃油引擎車的世紀盛宴，估計每年可帶來全球百兆以上的大商機，傳統汽車產業及新興的電動車科技產業，無不卯足全力搶攻這塊電動車的新大陸。

對於這場交通產業的大變革，台灣科技產業早已默默佈局深耕，發展電動車關鍵技術之三電系統（電池、電機、電控）正好是台灣電子技術的強項，電動車需要的大量電子零件，不管整車、電供系統、電池、充電設備、電控、車用馬達、感測、半導體、光電、電腦、顯示器及智慧IC等產業，台灣供應鏈應有盡有，在電動車領域，台灣擁有龐大全球競爭力，也為投資人帶來無窮的機會。

近期剛上市的「元大特選電動車N」（股票代號：020028），是專注投資台灣電動車產業的指數證券ETN。由於具有單價低，免選股之特性，小資族和沒有時間看盤選股的投資人，皆可輕鬆入手。

線上講座時間為10月7日下午3：30～4：30，課程免費，有興趣的投資人，可上元大權證網線上報名，以取得免費講座票券。

(時報資訊)