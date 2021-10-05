為了開發出能被人體有效吸收且無添加物的保健配方，亞柏生醫品牌創辦人張慈芸經多次修正後終於研發出使用天然有效成分來保護清晰視野的明亮配方，並選定國際專利原料與人體吸收效率最佳、最少添加物的水劑作為產品劑型。

為了避免造成身體負擔，張慈芸堅持產品絕對不添加人工色素、香料、代糖，秉持著想要給家人最好的的決心，不惜使用成本高於同業10倍價格的專利原料。張慈芸堅持初衷不怕困難，亞柏生醫終於研發出了業界最高蝦紅素含量的一支「立晶亮葉黃素飲」，一包就能解決現代人多數的眼部困擾。

「為了自己珍愛的家人研發最好的」是亞柏生醫創立的初衷。張慈芸為前美國食藥署FDA研究人員，在某次回台省親時，意外發現自己父母在吃的知名保健食品其有效成分居然只有6％，其它全是人工添加物，攝取保健食品原是想讓眼睛疲勞與身體虛弱能得到改善，張慈芸詳細檢視了市面上的各種產品後，才發現我們所吃下的其實是更多的化學添加物，而非理想中能夠幫助身體健康的營養品。因此張慈芸決心運用自己的專業知識，研發出真正有益於身體吸收並提升健康品質的葉黃飲，並在首支產品推出後率先讓自己與家人朋友們定期定量食用，看著眾人健康的改善、生活品質的提升、讚不絕口的持續回購，證實了張慈芸一路走來堅持信念與辛苦付出都是值得的。

相較於大廠的層層組織，小規模的亞柏生醫更為彈性靈活，也更容易找到突破點，推出含蝦紅素的葉黃素飲後，業界也開始出現類似的配方。當市場競爭愈激烈，亞柏生醫愈想將產品本質做突破性的提升。針對產品全面評估分析後，當機立斷決定升級蝦紅素含量，成為業界最高蝦紅素含量的一支葉黃素飲。一般補充葉黃素如同戴了墨鏡可阻擋光害，但加上足量的蝦紅素更能讓眼睛保持水潤，短時間內舒緩疲勞，才是舒適關鍵！

亞柏生醫嚴格要求產品皆通過：第三方無重金屬、西藥、農藥、防腐劑、塑化劑檢測。每項產品都有三道檢驗嚴格把關，從原料檢測到食品廠送檢以及品牌產品自行送驗，全部都要有合格的檢測報告。對張慈芸而言，Arber Labs亞柏生醫不只是保健食品，更是一份守護珍愛之人的健康責任。

(時報資訊)