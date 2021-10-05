專業於CNC綜合加工中心機及五軸加工中心機研發製造、曾3度獲國家精品獎肯定、營運邁入第22年的晶禧科技，繼台中遊園路自購占地1,300坪的廠房後，日前再砸重資購入位於台中市工業區37路11號的土地、廠房、及辦公大樓，於10月1日舉行喬遷，正式投入生產。兩廠地坪總面積約2,100餘坪，有效作業面積近3,000坪。

晶禧科技一步一腳印、一枝草一點露的打拚精神，以Sunmill品牌在國際間闖出一片天，可說是台灣機械產業中表現極為亮眼的絕佳代表。

帶領該公司績效突飛猛進的總舵手、負責人陳錫忠說，20餘年來，該公司徹底發揮台灣企業強悍、堅韌、積極進取的特性，兢兢業業，努力踏穩每一步，歷經產品不斷研發、市場開拓、同業競爭及全球性經濟浪潮衝擊中，在穩健扎實的經營運籌下積極拓展營運，以高品質產品獲得客戶認同及肯定，在如此善的循環下，國內及全球國際訂單穩定成長，產品行銷30多個國家，好口碑經由客戶口耳相傳，造就晶禧科技今天的佳績。

陳錫忠表示，該公司的基本信念是熱忱、專業、卓越和貼心，透過熱忱、專業、貼心的服務，以及不斷精進的卓越產品品質，實現「Your best partner」公司與客戶之間雙贏的局面。該公司是以嫁女兒的心情賣出每一部機器，讓客戶以最划算的費用購入品質最佳的機器，並提供最好的售後服務網，是「夥伴價值」的最好註解。

晶禧科技依據模具及加工市場需求，注入行銷企劃及拓銷計畫，並提升製程效率產能和技術與品質，提供顧客完整且專業的支援服務，並採取靈活的經營策略及市場價格策略的彈性運用，對市場環境作出快速因應。

就如該公司的名字「晶禧」一樣，其精準的擘畫及產品高品質的競爭力，深獲國際機械產業的讚賞與「驚喜」。

(時報資訊)