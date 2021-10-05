新興亞股近期受中國能耗雙控、美國債務危機及貨幣寬鬆政策調整成定局影響，上周除印尼周線仍逆勢上漲1.4％，多數新興亞股皆回檔修正。修正幅度最大的前三市場分別為台股、南韓、印度，跌幅為4％、3.4％、2.1％。

資金流向上，上周除泰國小幅淨流入0.6億美元（以下貨幣單位皆為美元），多數市場皆遭贖回，值得注意的是，泰國已連續六周吸引資金淨流入。外資提款最高的前三市場為台股、印尼、南韓，金額分別為34.2億、8.1億、6.8億；台股上周淨流出額為近20周最高，也是新興亞股中9月資金淨流出最高的國家。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，過去一周由於美股表現不佳、中國限電影響持續發酵，導致台股周線回檔約4％，除餐飲類股因五倍券利多逆勢上漲，及能源類股微幅上漲外，台股幾乎全面回檔修正，航運股上周修正幅度更高達雙位數。基於國際利空頻傳，多方持股信心受挫，加上法人籌碼面鬆動，短期台股盤勢料將維持高檔震盪；展望第四季，由於部分產業雜訊轉多，過去產業齊漲現象短期難再現，未來操作宜慎選長期展望佳、訂單能見度高產業。

張士琳表示，中國能耗雙控政策，或有機會讓綠電建設重回盤面焦點，有利台灣風電概念股表現。風電於美歐發展進入成熟期，未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場。

近幾年台灣風電製造業產值高速成長，2019年、2020年產業年成長率分別高達38％、98％，主要原因除國際市場需求增長，台灣離岸風電建置更成為帶動產業成長的主力。

(時報資訊)