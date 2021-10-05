金融市場正面臨「全球經濟面臨質與量的轉變」、「政府政策可能轉向」、以及「消息面牽動市場風水輪流轉」的三轉格局，在景氣及政策換檔期間市場波動在所難免，富蘭克林投顧建議，仍應積極把握第四季傳統旺季行情，債券與平衡配置不可少，股票部位亦可擇優趁回檔承接，秉持「穩健」二字，抓緊旺季獲利契機。

富蘭克林投顧表示，第四季須觀察四大主題，包括疫苗及創新趨勢、拜登兆元基建商機、聯準會QE退場與其他復甦題材，並依此情境朝「平安財」、 「趨勢財」及「機會財」三策略調配資產組合。「平安財」包括較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金，前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會。

「趨勢財」及「機會財」則聚焦股票資產，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲或美國中小型股票型基金，多路並進迎接旺季行情。

全球股市歷經一年多漲勢，已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期，在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建，以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業，具備進可攻、退可守的優勢。

富蘭克林表示，全球基礎建設指數目前股利率3.41％、高於全球股市1.77％，高股利率及穩定股利收益可滿足投資人的資金需求，值得分批加碼或持續定期定額。

此外，欲強化資產配置防禦力，納入台灣唯一的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金也可望有所助益。因應多變的市場氣氛，投資配置需更靈活，不妨借助時下正流行的智能理財。富蘭克林國民理財機器人為協助不同理財企圖心的投資人，規劃「機器人1號-富智能」與「機器人2號-富動能」，透過24小時監控市場及投資組合再平衡的智能理財服務，讓投資趨吉避凶。掌握第四季投資先機與好康優惠，必點https://lihi1.com/z95oR。

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