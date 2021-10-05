疫情時期，電商消費成長率已大爆發；後疫情時代，在就業市場出現結構性好轉、薪資絕對值提高之下，可望支撐長線消費力成長，法人表示，新冠疫情已改變了民眾消費習慣，除消費商機大外，電商商機更是長線看俏。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，雖然近期股市較為震盪，但持續看好未來前景，主要的驅動力包括歐美第一個與病毒共存的長假期有助消費，2020年聖誕假期受疫情影響零售銷售低迷，2021年聖誕節終能團聚，低基期、壓抑許久的消費力在今年聖誕假期可能有不錯的表現。

日盛上選基金研究團隊指出，隨紛擾逐漸消除，美股焦點將重新拉回經濟基本面，目前看來，美國就業市場表現依然穩健，加上年底消費旺季即將到來，民眾消費力可望逐漸回升，有助支撐美國經濟，美股表現仍可期待。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，美國產值中有七成來自消費，個人可支配所得持續增加將有利消費動能，隨著科技發展，新興消費趨勢日益蓬勃，特別是在疫情的催化之下，電子商務、影音串流延伸的商機無限，也讓企業主更願意增加廣告支出來精準行銷。

根據Statista統計，在網路連線滲透率提高及移動式裝置普及下，全球每日連網時間持續增長，楊博翔說，其中手機、平板為主的移動裝置，每日連網時間從2011年的32分鐘，倍數增長至2020年的152分鐘，隨著滲透率提高大幅提高，電子商務也日益蓬勃發展，近年更是科技結合消費的投資亮點。

電商龍頭亞馬遜2020年在美國的電商營收年增率達21.8％，同期海外電商營收年增幅更高達35.5％，隨著線上媒體與線上購物為主的新消費趨勢類股迅速成長，全球逐步解封後，電商企業如何維持疫情之下帶來的戰果，為未來企業策略重點，長線來看，新興電商只要能穩定增加使用者的穿透率，即能為股價增添動能。

(時報資訊)