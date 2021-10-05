美國9月經濟數據持續正向，就業人數與製造業指數維持高檔，美債利率維持1.3％上下水準，預期今年REITs在低利率環境以及經濟逐季復甦下，表現將大幅優於去年，多數產業在第一季疫情受控後持續反彈，短期漲多整理後股市仍將往正向發展。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，第二季財報公布完畢，美國REITs所有產業租金收取與承租狀況持續改善，多數產業租金持續上調，財報中有八成優於預期，是史上最好的一季，多數公司持續調高今年獲利展望。

工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，第二季新約租金持續提升20％以上，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用增長下而新簽約大幅成長；今年電信業者對5G資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；東西岸住宅租金觸底後開始上漲，承租率也提高，連過去幾年弱勢的零售業者也開始上修獲利。目前看好新經濟下的產業，如工業、數據中心、通訊。此外，個人倉儲、零售、住宅則因基本面觸底回升，未來將持續反彈補漲。

第一金全球不動產證券化基金經理人黃筱雲表示，疫情可望在2021年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估2021年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，隨著疫苗的進一步施打，趨勢必有所改善，隨著更多區域的重新開放，以及醫療辦公樓將恢復正常營運，已觀察到更多的患者回流就診，隨著活動限制的解除，高齡設施住宅開放讓家庭成員拜訪，居住活動感到更自在，吸引更多高齡人口入住。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，歷史統計數據指出，利率走升僅短線壓抑REITs表現。長線而言，REITs走勢與利率的連動性並不高。此外，花旗（CITI）針對REITs產業最新報告指出，預計2021年高齡住宅入住率將持續改善，看好醫療保健REITs相關公司下半年營收及展望。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，總體經濟持續回溫，通膨走揚，REITs不僅擁有息收，且因大多數商業租賃條款均設有租金隨通膨調整機制，REITs被認為是相當好的抗通膨資產。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，美國整體經濟呈現復甦型態，房市明顯轉熱，加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此美國REITs後市表現可期。

(時報資訊)