全球金融市場近期關注通膨升溫議題，在通膨隱憂牽動市場情緒下，也令股市波動加劇，法人建議，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金或地產ETF。

觀察今年來全球REITs指數表現亮麗，以美國道瓊地產REITs上漲20.51％表現最佳，其次日本不動產也有14.77％，澳洲不動產9.19％、歐陸不動產4.56％也都維持5％以上的報酬率，連帶的投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗。

群益道瓊美國地產ETF（00714）基金經理人李鈺涵表示，今年以來近期美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬截至9月底，漲幅為21.3％，優於S&P500指數漲幅15.92％。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，根據晨星統計，過去21年美國REITs與全球REITs資產的年化報酬率分別為10.2％及9.69％，長期績效優於股與債，並兼具資本利得與股息優勢。美國REITs基本面良好，第二季REITs財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，尤其是醫療照護REIT，在長期需求強勁且股利率優於一般REITs之下，資金可望持續進駐。

去年以來受到新冠疫情影響，高齡者設施住宅的入住率不佳，但今年第一季以來隨著疫苗施打普及，入住率可能回升至八成以上，根據彭博的研究顯示，高齡者設施住宅REITs有機會在2021年底恢復，並在2022年隨著入住率改善而加速成長，預估2021年Q2租金收入季成長可望1.2％。

中國信託全球不動產收益基金經理人陳雯卿表示，9月為REITs傳統淡季，10月財報以及11月的NAREIT年會可望延續股息成長、物業併購增加等市場利多消息，布局以工業物流、倉儲、基礎建設、住宅與銀髮商機等產業前景較佳的個股為首選。

陳雯卿表示，近期公債殖利率處於相對低點，隨通膨議題重回市場焦點，短期殖利率或有彈升壓力，但REITs股利發放隨經濟回溫而增加，若拉回可視為買點。

(時報資訊)