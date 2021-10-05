ETF進入配息旺季，2021年10月有六檔ETF將配息。其中，永豐台灣ESG ETF（00888）配息率衝5.6％，引發投資人搶購，為避免發行單位膨脹影響可配發總金額遭到稀釋，永豐投信4日上午公告，自即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放兩組（一組500張）申購，投資人仍可透過次級市場正常交易。

永豐投信10月1日甫發佈永豐台灣ESG ETF（00888）成立半年首次除息期前公告，10月永豐台灣ESG首次季配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價換算掛牌半年現金殖利率高達5.6％，投資人在台盤盤勢震盪之際承接季配息、ESG優質標的意願大幅提升。

永豐投信表示，永豐台灣ESG ETF（00888）自3月底掛牌後除了提供永續ETF新投資選擇外，ESG主題加上季配息機制，更使得永豐台灣ESG ETF深受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅9千餘人，至10月1日投資人數已來到60,457人，投資人人數成長超過六倍。

富邦臺灣中小（00733）ETF經理人陳双吉說，該ETF每年配息兩次，10月預計配發1.99元，依10月1日收盤價換算的殖利率約5％，優於過去兩年平均約3.76％ （一年配兩次的加總）。

陳双吉指出，本次配息在歷經第三季除權息旺季及基金前三季的資本利得實現，依據該基金收益分配期前公告，將大幅優於前兩年的配息表現。該ETF於4月、7月季度調整，由於高周轉率，大部分實現的利得均回饋股民，因此預估富邦臺灣中小（00733）本次配息優於過往配息紀錄。

群益投信指出，群益道瓊美國地產ETF（00714）第三季配息金額為0.376元，預估配息率高達7％，除息日為10月19日，已經是連續兩季提供給投資人優於過去的配息，配息來源還包含了部分獲利了結的資本利得。

(時報資訊)