影響力投資（Impact Investing）已蔚為當今社會與商業世界中最重要的議題，在眾多影響力投資涵蓋的領域中，最備受關注的就是減碳經濟。投信法人指出，現在日益崛起的ESG風潮，投資人可多留意兼具收益及永續概念的投資。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，全球新冠疫情的肆虐喚醒人們對於永續投資的意識抬頭，從忽略ESG因子的傳統投資推進至聚焦特定社會或環境議題如節能減碳的影響力投資，促使投資人的收益策略更能面面俱到，高度聚焦全球排碳目標的低碳基金，則同時兼顧亮眼報酬及改善環境的正面力量。

以投資角度來看，周鉦凱分析，根據統計，自去年3月以來，當全球籠罩在新冠疫情蔓延之際，MSCI全球影響力指數與MSCI全球低碳目標指數同步走高，相較於傳統股票指數明顯漲多跌少；疫情爆發以來，兩檔指數報酬率更達到四成以上，其中，MSCI全球低碳目標指數累積漲幅更達43.31％，較MSCI全球指數表現亮眼。

周鉦凱認為，低碳相關的多重資產基金因納入流動性較佳的大型股、成長性較高的中小型股，以及低波動且多為投資等級信評的綠色可持續發展債券，透過股債的資產配置，有助於提供穩健的收益成長空間。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。投資人此刻更應該把握進場布局的機會，以定期定額、搭配跌深加碼方式，分批建立部位，待未來市場情緒轉向樂觀時，有機會帶來不錯的回報。

(時報資訊)