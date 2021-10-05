美國聯準會（Fed）召開FOMC會議，會後聲明表示，若經濟進展如同預期，聯準會可能今年11月啟動縮減購債，並在2022年中完成，並傾向縮減購債完成後才開始升息。此外，聯準會表示目前通膨率居高不下，經濟前景仍取決於疫情發展的進程，在攻守兼備前提下，建議投資人應掌握產業趨勢成長並防護下檔風險。

華南永昌投信表示，後疫情時代投資需要重新評估投資策略，在這樣的情況下，想要穩健累積財富，就得突破傳統收益來源及思維，除了要更加敏銳掌握趨勢外，也要增加投資的韌性，以確保資產配置能更有彈性地反映這些趨勢結構轉變。尤其是身處於微利、通膨與波動大的市場環境下，投資人則更要能掌握產業趨勢與穩定現金流、降低波動，聚焦「實質資產」與「高息資產」。

攻的部分，瞄準趨勢成長機會，如REITs ETF建議以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，從生活中尋找投資標的，挖掘不同收益來源，守的部分，則鎖定高息機會如高股息ETF、特別股ETF，讓收益再升級，以提升資產防護力。此外，疫情改變大家的生活形態與消費行為，也浮現相關投資商機。

華南永昌投信也指出，疫情顛覆了傳統投資思維，應培養面對趨勢的能力，而在目前微利又物價上漲之際，預料實質資產如公用事業、不動產等，挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基，可望發揮防禦波動之效益，長期投資價值相對穩健。

依歷史經驗來看，過去通膨升溫時，不動產、原物料、抗通膨債等相較於傳統股、債更具表現，既能跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動最佳解決方案。

所謂實質資產，涵蓋種類繁多，包含不動產、自然資源（如石油、天然氣、農業、貴金屬、太陽能）、公用事業與基礎建設（如道路、鐵路、機場或電訊建設）等，而具備能提供「收益」的特質，擁穩定現金流，較其他產業可提供較高配息能力。其中，能符合「從生活投資」，更能創造「穩健收息」非實質資產莫屬。有鑑於此，華南永昌實質豐收 組合基金，透過「攻守兼備」的策略，以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，瞄準實質資產及高息資產，既能掌握成長投資機會，也能平衡波動，追求穩健報酬，兼顧收息與資本利得契機，創造月月穩健收息。

(時報資訊)