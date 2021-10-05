民眾引頸企盼的振興五倍券即將在10月8日開始領用，A.S.O阿瘦皮鞋即日起推出「優惠5好康」活動，全館鞋包商品均祭出加碼優惠，消費滿額就送一萬元購物會員金，讓消費者入手好鞋零困難，並精選多款秋天換季必備及時下最夯的健康家電、寢具、保養品以及獨家商品，豪華商品陣容應有盡有，皆能以超殺優惠價格帶回家。

阿瘦表示，隨著疫情趨緩、口罩微解封，除了期待逐步解封讓民眾回到正常生活，可望帶動未來戶外、運動人口，以「森林」系列作號召的國旅也愈來愈受歡迎，阿瘦皮鞋看好振興五倍券即將帶來的商機，積極搶攻國旅復甦觀光市場，為國慶連假出遊暖身，即日起強打各式好康衝買氣，不只購物享折扣，還享多重滿額好康回饋，單筆消費滿五千元，就送一萬元購物金，會員再加碼送花東三天二夜3,000元旅遊折抵券，期許在振興五倍券助攻下，有效帶動來客成長及刺激消費力道。

阿瘦表示，「優惠5好康」振興加碼活動自即日起至10月31日展開，除此為鼓勵消費同時也能落實公益，阿瘦文化藝術基金會連續11年投入「美麗山田計畫」，活動期間更邀請民眾一起以行動重視偏鄉美學教育支持孩子們的開朗學習，只要透過「點擊支持」，阿瘦就捐一元投入偏鄉美學教育，支持愈多捐愈多，會員再加送500元購物金。

據了解，阿瘦皮鞋近年積極衝刺會員經濟，不只賣鞋也跨足生活用品市場，並利用會員點數及VIP專屬服務經營自家會員，透過嚴選廠商及食衣住行各類商品，帶動阿瘦開發的自有品牌不斷成長。活動詳情及逕上阿瘦皮鞋官方網站www.aso.com.tw、粉絲團www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意