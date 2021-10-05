宏碁集團旗下系統整合服務商智聯服務（6751），聚焦半導體廠資訊系統之建置及雲端系統產品整合應用，近年半導體廠不斷擴大投資，帶動智聯服務一路向上成長。

智聯服務總經理韓政達表示，現今市場上solution五花八門，很容易造成客戶的選擇障礙，SI對產品面理解的深度、廣度，和長遠的布局，都將影響方案帶來的效益。

智聯服務掌握系統整合產業主要的趨勢：全球化加在地化、跨產業合作、專業服務委外。韓政達認為，台灣發展SI已相當到位，很多在地的業者都具備良好的質量，但現今客戶已有明顯往全球化延展的趨勢，並進而打造世界工廠，各大公司需要的服務能量不再侷限於台灣。再者，以單一SI要滿足所有的客戶勢必越來越難做到，橫向的整合也就是跨產業合作，成為大趨勢。智聯服務百分之百持有的宏達服務，主要提供竹科園區半導體相關企業專業資訊人力及外包服務，使得整體服務更加完善。

韓政達強調，智聯服務定位為「原廠培養出來的SI」，以原廠具備廣度的服務能量，助力客戶往全球化發展，如虎添翼。希望透過智聯服務的平台和宏碁全球的布局，橫向結合盟友跨產業合作，幫助台灣優質的SI服務，讓全世界看見。

智聯服務以企業客戶「全方位服務經理人」的概念，提供企業IT+OT的整合方案，未來在IT的基礎架構建設上，將更深度地持續以合縱連橫的發展方向前進。而在偕同雲端及SaaS相關的服務也成為未來的重點布局。並有計畫與OT領域夥伴，協助企業從IT往串聯OT全方位的優化發展，布建更完整的產品線。

相信擁有宏碁集團豐沛的資源之下，智聯服務持續掌握全球半導體市場，再加上精準的布局，未來極具成長潛力。

(時報資訊)

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