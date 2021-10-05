堪稱「台灣鼓風機研發製造之光」的黑偉機械，銷售實績遍及世界各地。

黑偉機械董事長林明賜表示，近年隨全球節能減碳要求更趨嚴苛，除了要求鼓風機需具有節能省電功能外，同時亦要求噪音值必須大幅降低，他指出目前黑偉機械製造的鼓風機走向，更符合「節能與降噪」的訴求為主軸。

林明賜說一般鼓風機噪音值平均為75～100dB（A），其中尤以學校、住宅區附近的鼓風機噪音值要求最高，至少要達到75dB（A）以下，但市面上所設計生產的鼓風機平均噪音值大都未能達標，為此該公司特別設計「隔音罩」、「沉水式鼓風機」降低噪音，林明賜表示黑偉鼓風機經過30多年發展，應用面已遍及各領域，涵蓋污水處理、燃燒後集塵處理、集塵裝置、粉粒體輸送、水泥、染整造紙設備、真空脫水...等。

此外，為助產業節能減碳潛心研發「EV高效率節能鼓風機」及「EVV逆流式真空泵」，能有效降低溫度、降低熱膨脹係數、相對延長機台壽命，其真空度最高可達90％（-684mmHg）、泵浦運轉數高達4,500轉，可降溫並提高真空度，堪謂為節能環保一流產品。

其它品項包括散氣盤、散氣管等供應養殖業養殖大閘蟹、魚、蝦...等需求，能提高含氧量、增進水產生物存活率，產品已透過SGS進行安規驗證。

洽詢電話：（03）386-8096，網址：http://www.heywel.com.tw。

(時報資訊)